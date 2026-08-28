Una mujer impactó contra un árbol en varias oportunidades en Sierras Bayas

Un extraño siniestro vial se produjo este viernes por la noche en la localidad de Sierras Bayas, donde una mujer a bordo de un VW Up colisionó contra un árbol de la bicisenda en varias oportunidades hasta destruir la parte delantera del automóvil.

Testigos oculares del siniestro vial reportaron maniobras extrañas en el tradicional paseo sierrabayense, de un automóvil que impactó en reiteradas oportunidades contra una planta, en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

Actúa en el lugar Policía Científica y la conductora del rodado fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”