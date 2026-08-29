“Las Leonas” son campeonas del mundo

El Mundial de Hockey se completó de la mejor manera para Las Leonas que sumaron su tercera copa al vencer a Países Bajos.

Las Leonas sumaron su tercera copa mundial tras vencer por penales australianos a su similar de Países Bajos 3 a 1. En tiempo reglamentario habían igualado 1 a 1.

En el estadio Wagener de Amstelveen, en territorio neerlandés, el selectivo nacional inició en desventaja, pero llegó a la igualdad en el último cuarto y llevó la Final a los penales australianos.

En la definición desde los 23 metros, la figura fue la arquera argentina para que el combinado “albiceleste” vuelva a consagrase como sucediera en Perth 2002 y Rosario 2010.