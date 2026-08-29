Agustín Vernice culminó el Campeonato Mundial con tercer puesto

Agustín Vernice completó su presencia en Poznań, Polonia y fue con su ultima carrera en K1 1000, la Final B donde finalizó tercero.

Vernice afrontó su última presentación en el Mundial en la mañana de este sábado y logró el tercer puesto de la Final B.

El representante olímpico demoró 3:33.64 en completar los 1000 metros y se ubicó por detrás de Hamish Lovemore de Sudáfrica y Francisco Cubelos de España.

El palista “Bataraz” completó su actuación en Polonia y comenzará su preparación para seguir representando a la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos que tendrán lugar en Santa Fe en el venidero mes de septiembre.