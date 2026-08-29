Falta una semana para Ke Personajes: popular y campo en cuotas sin interés



El próximo sábado 5 de septiembre en el Club Estudiantes se presenta Ke Personajes en Olavarría y la expectativa plasmada en la alta demanda de entradas anticipa que será uno de los eventos del año en la Ciudad.



Este sábado hay un beneficio para aprovechar: las entradas se pueden comprar en tres cuotas sin interés en la plataforma Ticket10.com.ar con tarjetas de crédito Visa y MasterCard de todos los bancos.



Quedan las últimas plateas a la venta y entradas populares desde $70 mil. Los tickets también se pueden conseguir en el punto físico SoluCel (Cnel. Suárez 2860).



Además, se venderán entradas en puerta en la previa del show.

