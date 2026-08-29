El próximo sábado 5 de septiembre en el Club Estudiantes se presenta Ke Personajes en Olavarría y la expectativa plasmada en la alta demanda de entradas anticipa que será uno de los eventos del año en la Ciudad.
Este sábado hay un beneficio para aprovechar: las entradas se pueden comprar en tres cuotas sin interés en la plataforma Ticket10.com.ar con tarjetas de crédito Visa y MasterCard de todos los bancos.
Quedan las últimas plateas a la venta y entradas populares desde $70 mil. Los tickets también se pueden conseguir en el punto físico SoluCel (Cnel. Suárez 2860).
Además, se venderán entradas en puerta en la previa del show.
Falta una semana para Ke Personajes: popular y campo en cuotas sin interés
La promoción de este sábado en Ticket10.com.ar también ofrece las últimas plateas disponibles. Adquirí tu entrada con tarjetas de crédito Visa y MasterCard de todos los bancos.
Sabado, 29 de agosto de 2026 a las 10:49
Por Redacción