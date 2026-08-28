Básquet Local: victorias para Pueblo Nuevo y Racing en el cierre de otra fecha

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División cerró la 14° fecha con partidos en Azul y La Madrid.

En el Willy Matos de La Madrid, Racing derrotó a Estudiantes por 58 a 51 y sumó su 4° victoria en la competencia. Luciano Dilascio con 19 puntos fue el goleador.

Ante el escolta de la tabla de posiciones, los lamatritenses aprovecharon una gran primera mitad, lograron una diferencia considerable que luego controlaron ante la reacción “Bataraz”.

Por otro lado, en Azul, Pueblo Nuevo venció 94 a 85 a Chacarita en un duelo que dominó de principio a fin a pesar de la paridad de los dos primeros parciales.

En tierras azuleñas, Nicolás Lorenzo y Yael Encinas fueron figuras indiscutidas y acapararon toda la atención con 33 y 31 puntos respectivamente.

El Torneo Anual tendrá continuidad el venidero domingo cuando Sport Club Trinitarios reciba a Racing de La Madrid en un pendiente de la 11° fecha.

Síntesis Chacarita – Pueblo Nuevo:

Estadio: Chacarita

Árbitros:

Chacarita (85): González, B. (3), Hernández (16), Encinas (31), González, A. (2), Migliazzo (19) -FI- Urrutia (2). DT- Martín Encinas

Pueblo Nuevo (94): Barsi (9), Conte Velasco (8), Lorenzo (33), Vázquez (20), Alberca (6) -FI- Toledo (7), Carballo (6), Sánchez (5). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 18 – 22; 35 – 48; 58 – 70 y 85 – 94