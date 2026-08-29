Récord de participación en el CEMO en la Liga Provincial por Equipos

La Federación de Buenos Aires de Tenis de Mesa sigue adelante con su 11° edición de la Liga Provincial y fue en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría donde se jugó la 2 fecha del certamen con una multitud.

La fecha registró un récord de participación con 70 equipos de toda la provincia y más de 300 jugadores en competencia en un escenario preparado para la ocasión con más de 20 mesas para completar la gran cantidad de partidos en todas las categorías.

La competencia se disputa enfrentando a equipos de distintos clubes y localidades en series compuestas por dos partidos individuales, un doble y otros dos encuentros individuales.

La fecha sirvió para comenzar a definir, a falta de una fecha también a realizarse en Olavarría, a los doce mejores equipos que accederán a los Play Off finales, que se realizarán en Santa Clara del Mar.

Olavarría Tenis de Mesa, representante anfitrión, suma 10 partidos jugados y suma 15 puntos para ubicarse 12° en la tabla de posiciones.