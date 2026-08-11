Los docentes universitarios vuelven al paro este miércoles

El Plenario de secretarios y secretarias generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarias (Conadu) resolvió convocar para este miércoles a una jornada nacional de lucha con paro y acciones en defensa de la universidad, la ciencia y la tecnología en el Obelisco y en todo el país para exigir el cumplimiento inmediato de la medida cautelar y la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de fuerza contempla además un paro de 48 horas para 27 y 28 de agosto y -con un alto contenido simbólico- al igual que la lucha docente de la década del 90, del 18 al 21 de agosto se colocará “Carpas por la Universidad y la Soberanía” frente al Palacio Pizzurno y en todo el país.

En este sentido, Adunce (la entidad que agrupa a los docentes de la Unicen) adhirió a la medida “y a la lucha en defensa de la universidad pública, nuestros salarios y las condiciones de trabajo”.

“Si bien en la Unicen se propuso ir al paro del 18, esta moción fue mínimamente votada y ganó la moción del paro del miércoles 12 y después un paro de 48 horas para la semana del 24 de agosto” anunció Ludmila Adad, la titular de Adunce Olavarría.

Por su parte, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, denunció que “mientras estábamos en el Plenario el gobierno convocó a paritarias el 1 de septiembre. Nos llama terroristas, atenta contra la ley desde hace casi 300 días porque no cumple ni lo que votó el Congreso, ni la medida cautelar, ni lo que firmó el 10 de junio sobre gastos de funcionamiento. El segundo semestre comienza con medidas de fuerza y de protesta que se irán profundizando”.

Cabe recordar que el 26 de junio la Corte Suprema dejó vigente la medida cautelar; el martes 4 de agosto la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III removió el último obstáculo y el expediente volvió así al juez de primera instancia, que ya cuenta con una solicitud del CIN para la ejecución inmediata de la medida judicial que obliga a pagar becas y salarios tal como lo estipula la Ley de Financiamiento Universitario.

A esta situación debe agregarse la falta del gobierno respecto del envío de fondos para gastos de funcionamiento y hospitales.

Por todo ello, hace dos días el Frente Sindical de las Universidades junto al CIN y la FUA exigieron en un comunicado conjunto la actualización de salarios sin más dilaciones, la actualización de las becas Progresar y Belgrano, la transferencia de los incrementos comprometidos para los gastos de funcionamiento y los hospitales, el cumplimiento del acta paritaria, y que el presupuesto para 2027 incluya todas estas demandas.