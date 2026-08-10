El Municipio tuvo que limpiar otro basural a cielo abierto



En la jornada de este lunes, desde el Municipio se realizaron trabajos en distintos puntos de la ciudad para el mantenimiento de espacios públicos.



Uno de esos puntos fue el sector del “Gauchito Gil” que se encuentra a la vera del puente de Ruta Nacional N°226 y la prolongación de calle Guisasola.



Allí se llevó a cabo la limpieza de un basural a cielo abierto, que fue generado por la conducta irresponsable de personas que arrojaron todo tipo de residuos en un sector no habilitado para tal. Lo mismo se dio días atrás en un canal ubicado sobre el paso a nivel de calle Grimaldi, entre avenida Pringles y Amparo Castro, donde retiraron hasta un televisor.



Lamentablemente, se trata de una situación reiterada que, además de afectar el tradicional paisaje, ocasiona diversos perjuicios en materia sanitaria, pero también para el normal escurrimiento de aguas en épocas de lluvias.



Los trabajos en el lugar demandaron la utilización de palas y camiones de carga para poder llevar adelante el retiro total de residuos.



