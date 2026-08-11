La decana la Facultad de Ingeniería de la Unicen, ingeniera María Peralta, se encuentra en Colombia, país que este lunes sufrió un devastador terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter, aunque en su caso lejos del epicentro de este movimiento sísmico.

“Estamos bien, pero conmovidos por la situación” confesó María este martes por la mañana desde Cartagena, donde participa junto con su colega Silvia García de un proyecto de investigación en la Universidad Tecnológica de Bolívar con sus pares del país colombiano enfocado a las mujeres en las carreras de ingeniería y su integración en el ámbito del trabajo.

“En Cartagena se percibió el movimiento pero, por suerte, sin daños” contó. Cartagena de Indias se encuentra sobre el Mar Caribe, a más de 1.000 kilómetros del epicentro del terremoto, San José de Palmar, un municipio de Chocó recostado sobre el Océano Pacífico.

Como dato significativo María es Ingeniera Civil, dedicada a estructuras, y las construcciones antisísimicas son un tema central en la carrera y en las asignaturas que tiene a su cargo en la Facultad de Ingeniería de la Unicen.

María y Silvia García arribaron a Colombia el pasado sábado y el regreso al país está previsto para el lunes.