Turismo Pista

Destacada actuación de los locales en la “Carrera de los 300 pilotos”

El pasado fin de semana tuvo lugar la cuarta edición de la “Carrera de los 300 Pilotos” del Turismo Pista y fue destacadísima la actuación de los olavarrienses. Martín Collodoro, Nicolás Pezzucchi y Emiliano Juez se subieron al podio.

Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 18:56

Por Redacción

En el autódromo “Juan María Traverso” de San Nicolás, Martín Collodoro, Nicolás Pezzucchi y Emiliano Juez se subieron al podio en la continuidad del calendario del Turismo Pista que volvió a tener un importante número de volantes locales.

La 7° fecha del Turismo Pista se completó con destacadísima actuación de los olavarrienses.

En la Clase 1, Martín Collodoro y Sebastián Ciprés finalizaron terceros en la Final de Titulares y Emiliano juez fue tercero en la carrera de invitados junto a Nicolás Astorgano.

Además, también estuvieron Xavier Gorostieta-Lautaro Godini, Diego Valisi-Sebastián Elola y Hamlet Simona-Fabrizio Girado.

La Clase 2 contó con el chaqueño Agustín Gajate y el olavarriense Juan José Cassou que se quedaron con la victoria en la Carrera de Titulares y no pudieron ver la bandera a cuadros en la de Invitados, Gabriel Melián-Cristian Garbiglia y Valentino Spinella-Martín Laborda.

Por último, en la Clase 3, Nicolás Pezzucchi completó la carrera de titulares en el segundo puesto y en la de Invitados, el uruguayo Mauricio Lambiris terminó 5°; mientras que Nicolás Benito y Santiago Tambucci fueron 11° y 12°.

 

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