Destacada actuación de los locales en la “Carrera de los 300 pilotos”

En el autódromo “Juan María Traverso” de San Nicolás, Martín Collodoro, Nicolás Pezzucchi y Emiliano Juez se subieron al podio en la continuidad del calendario del Turismo Pista que volvió a tener un importante número de volantes locales.

La 7° fecha del Turismo Pista se completó con destacadísima actuación de los olavarrienses.

En la Clase 1, Martín Collodoro y Sebastián Ciprés finalizaron terceros en la Final de Titulares y Emiliano juez fue tercero en la carrera de invitados junto a Nicolás Astorgano.

Además, también estuvieron Xavier Gorostieta-Lautaro Godini, Diego Valisi-Sebastián Elola y Hamlet Simona-Fabrizio Girado.

La Clase 2 contó con el chaqueño Agustín Gajate y el olavarriense Juan José Cassou que se quedaron con la victoria en la Carrera de Titulares y no pudieron ver la bandera a cuadros en la de Invitados, Gabriel Melián-Cristian Garbiglia y Valentino Spinella-Martín Laborda.

Por último, en la Clase 3, Nicolás Pezzucchi completó la carrera de titulares en el segundo puesto y en la de Invitados, el uruguayo Mauricio Lambiris terminó 5°; mientras que Nicolás Benito y Santiago Tambucci fueron 11° y 12°.