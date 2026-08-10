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Newcom: hubo podios en Tapalqué para equipos locales

Destacadas actuaciones completaron los equipos olavarrienses en un Torneo Regional disputado en Tapalqué. Ganó Pueblo Nuevo en dos categorías.

Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 22:51

Por Redacción

Organizado por el Club Atlético Tapalqué  y durante la jornada del último domingo se llevó a cabo un torneo Regional para las categorías +40 y +50 que tuvo participación olavariense.

Pueblo Nuevo se presentó en +40 y +50 logrando campeonar en ambas categorías.

En la división mayor, la definición por el título encontró a Los Lobitos y a Libertas Newcom, y a diferencia de la Fase Regular donde se había impuesto el equipo del colegio, fue victoria “Albiverde” por un ajustadísimo 21 a 20.

En +40, Los Lobeznos derrotaron a La Amistad, Descartes y La Armonía y en Semifinales hizo lo propio ante Saladillo Newcom. En el último partido y para consagrarse campeón invicto, el equipo de Olavarría venció a La Armonía por 21 a 17.

 

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