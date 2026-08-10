Newcom: hubo podios en Tapalqué para equipos locales

Organizado por el Club Atlético Tapalqué y durante la jornada del último domingo se llevó a cabo un torneo Regional para las categorías +40 y +50 que tuvo participación olavariense.

Pueblo Nuevo se presentó en +40 y +50 logrando campeonar en ambas categorías.

En la división mayor, la definición por el título encontró a Los Lobitos y a Libertas Newcom, y a diferencia de la Fase Regular donde se había impuesto el equipo del colegio, fue victoria “Albiverde” por un ajustadísimo 21 a 20.

En +40, Los Lobeznos derrotaron a La Amistad, Descartes y La Armonía y en Semifinales hizo lo propio ante Saladillo Newcom. En el último partido y para consagrarse campeón invicto, el equipo de Olavarría venció a La Armonía por 21 a 17.