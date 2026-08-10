Torneo Federal A: ganaron Olimpo y Círculo Deportivo

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 2° fecha para el Nonagonal y la Reválida y hubo presencia olavarriense en todo el territorio nacional.

Por la Zona Ascenso, Olimpo venció 1 a 0 a Huracán en Mendoza y sumó su primer triunfo. Braian Guille completó los 90 minutos en el “aurinegro” y Agustín Osinaga no estuvo en la consideración.

Villa Mitre, por su parte, igualó 1 a 1 ante Cipolletti en “El Fortín” y fue con la presencia única de Carlos Battigelli que jugó hasta los 83´.

Pablo Mujica, por su parte, intenta resolver su situación contractual y dejar la entidad bahiense con la que mantiene aún año y medio de contrato.

En la Zona Reválida, hubo festejo para Círculo Deportivo que, en Nicanor Otamendi, se impuso 1 a 0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. En el “Papero”, estuvieron Matías González y Simón Buscaglia en el banco.

Por último, Santamarina, dirigido por Nicolás Serantes no pudo en el “Gral. San Martín” y cayó 1 a 0 ante San Martín de Mendoza.