Bianco dijo que todos los intendentes están a favor de la reelección indefinida

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a respaldar la posibilidad de eliminar el límite vigente a las reelecciones de los intendentes, aseguró que la totalidad de ellos defienden la medida, pero denunció que son los legisladores de la oposición los que se oponen a aprobarla, pese a la postura de los propios alcaldes.

“Yo hablo con los intendentes de todos los sectores políticos de la provincia de Buenos Aires. Todos están a favor de la reelección de intendentes”, aseguró Bianco este lunes en su habitual conferencia de prensa.

Sin embargo, marcó una contradicción entre esa postura y el comportamiento de los legisladores que responden a esos jefes comunales. “Ahora hay mucho que le decís: ‘Bueno, entonces, los legisladores que te representan, que lo voten’. ‘Ah, no, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo’. Y, bueno, así medio difícil, amigo”, lanzó.

La postura del Gobierno de Kicillof que volvió a destacar Bianco es que la continuidad de los jefes comunales debe quedar en manos del electorado de cada municipio y ratificó que la administración provincial está “a favor conceptualmente” de las reelecciones indefinidas.

“Nosotros creemos que quienes deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local que es donde la población tiene una mayor cercanía con su gobierno, es el pueblo. Y si vos ponés una limitación que no es constitucional, porque no está prevista en la Constitución la limitación de mandatos de los intendentes, nosotros la consideramos proscriptiva de alguna forma”, sostuvo.

El proyecto de ley a favor de la relección de intendentes



Con la normativa vigente, los intendentes electos en 2019 y reelectos en 2023, no podrán volver a presentarse en 2027. Son 80 de distintas fuerzas políticas. De ese total, 51 son de Unión por la Patria; 16 de la UCR; 7 del PRO y 5 de fuerzas vecinales. También hay un libertario, Diego Valenzuela, que dejó el PRO a principios de 2025 para pasar a reportar a Javier Milei.

El límite se impuso durante la gobernación de María Eugenia Vidal, a partir de un acuerdo con Sergio Massa, que por ahora mantiene su negativa a acompañar una marcha atrás. PRO viene diciendo explícitamente que también se opone, mientras que hay posturas divididas en el radicalismo.

En este contexto, existe un proyecto con estado parlamentario para eliminar el límite a las reelecciones presentado por la senadora Ayelén Durán, miembro del Movimiento Derecho al Futuro, la estructura política en la que se apoya el gobernador para intentar ser candidato a presidente.

Al respecto, Bianco recordó que el año pasado Durán presentó ese proyecto que plantea no solo la reelección de intendentes, sino también la de legisladores bonaerenses. “Nuestra idea es que sí, que se avance en el tratamiento de ese proyecto, o de algún proyecto similar”, señaló.

(Agencia DIB)