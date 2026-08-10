Experiencia en la Li.Pro.Bo para Estudiantes, Hinojo, Pueblo Nuevo y Racing

Estudiantes con cuatro equipos, Pueblo Nuevo, Racing e Hinojo se presentaron en diferentes escenarios en la continuidad de la Li.Pro.Bo para la categoría Sub16.

En Mar del Plata se jugó la División A1 y allí estuvieron los equipos “albinegros” femenino y masculino y también Pueblo Nuevo.

En la rama femenina, Estudiantes cumplió el objetivo de meterse entre los ocho mejores equipos de la Provincia de Buenos Aires y finalizó en el 7° puesto provincial luego de caer en Cuartos de Final, mientras que Pueblo Nuevo fue 16°.

Por su parte, el equipo Sub 16 A1 masculino finalizó en el 10° puesto en el certamen disputado en las instalaciones del Club Once Unidos de Mar del Plata.

Por otro lado, en Bahía Blanca, se jugaron los duelos para A2 y allí compitieron dos equipos del “Bataraz”, Racing e Hinojo que logró la mejor ubicación al finalizar 5°.

Racing también finalizó en el Top10 con el 8° lugar, Estudiantes A logró la 12° posición de la tabla y Estudiantes B fue 15°.

Fuente: prensa AOV // prensa CAE