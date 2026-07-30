Limpieza de canales: ramas, basura y hasta un televisor

El Municipio con los equipos de trabajo de la Secretaría de Obras Públicas lleva adelante la apertura y rectificación de canales, limpieza de sumideros y de espacios públicos no sólo por una cuestión de salubridad, sino para evitar también efectos indeseables cuando las lluvias superan una media tolerable.



En este último tema, días atrás se informó que Olavarría se encuentra dentro del área que podría verse afectada por abundantes precipitaciones durante las próximas semanas, como consecuencia del fenómeno conocido como “el Niño”.



Como parte de un plan integral en la mañana de este jueves una cuadrilla realizó la limpieza de un canal ubicado sobre el paso a nivel de calle Grimaldi, entre avenida Pringles y Amparo Castro, donde fueron retirados todo tipo de residuos, hasta artículos electrónicos como televisores, a ramas y basura.

Tareas de similar índole se llevaron a cabo las últimas horas tanto sobre la prolongación de avenida Pueyrredón y calle 157, también a pocos metros de un paso a nivel, como en el barrio Trabajadores, sobre la avenida Alberdi con dirección hacia la Ruta Nacional 226.



En los últimos días se llevó a cabo la liberación de una alcantarilla ubicada sobre avenida Emiliozzi y calle 130. En el lugar, además, se colocó una contención para evitar posibles siniestros viales.



A la par, continúa el abordaje que desde hace semanas se viene llevando a cabo sobre la calle Márquez, en el tramo entre las avenida Del Valle y Colón, con la apertura y rectificación del canal, pero también con la colocación de cañería.



El Municipio recordó la importancia de adoptar conductas responsables en la disposición de los residuos, una acción fundamental para contribuir al cuidado del ambiente, el mantenimiento de los espacios públicos y la prevención de inconvenientes durante los días de lluvia.



En ese sentido, solicitó también la incorporación de prácticas adecuadas en la utilización de los EcoPuntos que son dispuestos desde la Coordinación de Ambiente, en sitios estratégicos de la ciudad. Nuevamente se ha detectado cómo se han colocado residuos de todo tipo en la parte exterior de los mismos, entre ellos materiales no reciclables.