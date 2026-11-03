Femicidios en Argentina: octubre registró la cifra más alta desde 2022

La violencia de género volvió a mostrar cifras alarmantes en Argentina. Durante octubre de 2026 se registraron 36 femicidios, el peor balance mensual desde 2022, según el último relevamiento del Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá. En los primeros diez meses del año, la organización contabilizó 239 asesinatos por motivos de género, un promedio de uno cada 30 horas.

El informe también identificó 728 intentos de femicidio y señaló que 179 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. Frente a este escenario, Mujeres de la Matria Latinoamericana declaró la emergencia por la violencia machista y advirtió sobre el agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad económica y social que atraviesan mujeres y disidencias.

Uno de los casos correspondientes al mes de noviembre fue el registrado la semana pasada en la localidad de General La Madrid, donde una olavarriense fue asesinada por su pareja. Elba Cristina Ledesma tenía 53 años, era olavarriense y residía en esa ciudad. El crimen fue cometido con un arma de fuego y ocurrió en una casaquinta situada sobre el camino Louge (entre Avenida Uriburu y Ruta Provincial Nº 67). El hombre se quitó la vida.

Octubre fue el peor mes de los últimos cuatro años

Los datos correspondientes a octubre representan el registro mensual más elevado desde 2022. La organización resumió el escenario con una definición contundente: "El peor octubre en 5 años". Entre el 1 de enero y el 30 de octubre, el observatorio contabilizó 239 casos de violencia letal por motivos de género en todo el país. Desde 2015, el registro histórico de la organización acumula 3.231 casos. La cifra anual incluye distintas modalidades de violencia extrema. Del total relevado, 177 corresponden a femicidios directos y 24 a femicidios vinculados.

Además, se contabilizaron ocho trans/travesticidios, diez suicidios femicidas, veinte femicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado, un crimen de odio y nueve muertes violentas asociadas al género. A estos casos se suman los 728 intentos de femicidio registrados durante el mismo período.

A estos casos se suman los 728 intentos de femicidio registrados durante el mismo período.

179 chicos quedaron sin sus madres por la violencia machista



Uno de los datos más impactantes del relevamiento está relacionado con las consecuencias familiares y sociales de los asesinatos. Según MuMaLá, el 41% de las víctimas eran madres y, como consecuencia de los crímenes, 179 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus progenitoras.

El informe también identificó que la edad promedio de las mujeres asesinadas fue de 37 años. Entre las víctimas hubo 23 niñas y adolescentes menores de 18 años y 19 mujeres mayores de 60. Las estadísticas reflejan el impacto de la violencia de género sobre distintos grupos etarios y muestran que sus consecuencias alcanzan también a las familias y comunidades de las víctimas.

Parejas, exparejas y familiares concentran la mayoría de los agresores



El relevamiento de MuMaLá expone otro dato central: la mayor parte de los femicidios ocurre en entornos cercanos a las víctimas. En el 61% de los casos, los responsables fueron parejas, exparejas o familiares. Además, el 59% de las mujeres fue asesinada en su propia vivienda.

Respecto de las características de los agresores, el observatorio indicó que el 29% convivía con la víctima y que su edad promedio era de 36 años. El 12% tenía antecedentes.

Asimismo, el 14% se suicidó después del crimen y el 13% intentó hacerlo. Otro 6% pertenecía a fuerzas de seguridad. En cuanto a los métodos utilizados, las armas blancas y las armas de fuego representaron el 28% de los casos cada una. Uno de los indicadores más preocupantes está relacionado con las denuncias previas: solamente el 12% de las víctimas había denunciado a su agresor.

Las claves