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Más de 150 deportistas en la última fecha de las Impares

Durante el transcurso del último fin de semana, se jugó última fecha de categorías Impares con más de 150 deportistas. Se prepara el Máster.

Martes, 03 de noviembre de 2026 a las 16:26

Por Redacción

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó su última fecha para las categorías Impares y fue con importante cantidad de presencia.

Con una destacada participación de 152 deportistas y definiciones en 5 divisiones de Damas y Caballeros se completó la última fecha y ahora solo resta el Máster Final.

En la categoría mayor que vio acción, Caballeros Tercera, Gastón Mas y Matías Lanfranchi se adjudicaron el título ante Martín Suárez y Manuel Zulaica. La final concluyó 6/1 y 1/0, por abandono de sus rivales.

La definición de Caballeros Quinta tuvo como ganadores a Laureano Llorente y Fernando Javier Fernández, quienes derrotaron a Lucas Herrera e Ignacio Dumerauf por 3/6, 6/2 y 7/5. Llorente recibió el premio MVP.

En Caballeros Séptima, el título quedó en manos de Enzo Rystra y Axel Etchegaray, quienes superaron en la final por 6/4 y 6/4 a Valentín Lucini y Axel Arramon. 

Por el lado de las Damas, en Quinta, María Clara Piazza y Florencia Miccio se quedaron con el campeonato luego de revertir la final ante Verónica Mas y Carolina González. Fue victoria por 4/6, 6/4 y 6/1.

Por último, en Damas Séptima, Luciana Camplone y Antonella Caballero se consagraron campeonas tras vencer a Mirian Pérez y Gabriela Aresi por 6/4 y 7/5.

Finalizado el calendario, solo quedará la disputa de los Máster que están previstos para los días 14 y 15 de noviembre y marcarán el cierre de la temporada 2026.

 

Fuente: Prensa ACOP

 

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