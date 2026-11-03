Más de 150 deportistas en la última fecha de las Impares

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó su última fecha para las categorías Impares y fue con importante cantidad de presencia.

Con una destacada participación de 152 deportistas y definiciones en 5 divisiones de Damas y Caballeros se completó la última fecha y ahora solo resta el Máster Final.

En la categoría mayor que vio acción, Caballeros Tercera, Gastón Mas y Matías Lanfranchi se adjudicaron el título ante Martín Suárez y Manuel Zulaica. La final concluyó 6/1 y 1/0, por abandono de sus rivales.

La definición de Caballeros Quinta tuvo como ganadores a Laureano Llorente y Fernando Javier Fernández, quienes derrotaron a Lucas Herrera e Ignacio Dumerauf por 3/6, 6/2 y 7/5. Llorente recibió el premio MVP.

En Caballeros Séptima, el título quedó en manos de Enzo Rystra y Axel Etchegaray, quienes superaron en la final por 6/4 y 6/4 a Valentín Lucini y Axel Arramon.

Por el lado de las Damas, en Quinta, María Clara Piazza y Florencia Miccio se quedaron con el campeonato luego de revertir la final ante Verónica Mas y Carolina González. Fue victoria por 4/6, 6/4 y 6/1.

Por último, en Damas Séptima, Luciana Camplone y Antonella Caballero se consagraron campeonas tras vencer a Mirian Pérez y Gabriela Aresi por 6/4 y 7/5.

Finalizado el calendario, solo quedará la disputa de los Máster que están previstos para los días 14 y 15 de noviembre y marcarán el cierre de la temporada 2026.

Fuente: Prensa ACOP