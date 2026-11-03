El Hospital Municipal "Héctor Cura" recibió equipamiento para la cocina

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” recibió una importante entrega de equipamiento para la cocina, en el marco del trabajo que vienen realizando de manera sostenida integrantes de la Cooperadora del nosocomio.

En esta oportunidad, se trata de elementos para reequipar la cocina, que a diario se dedica a la elaboración y distribución de más de 400 viandas para pacientes internados, acompañantes y personal médico.

El servicio de cocina funciona los 365 días del año, en dos turnos de 6 a 14 y de 14 a 22 horas, con una planta de más de 10 trabajadores y trabajadoras municipales, que siguen distintos protocolos de manipulación de alimentos, normas de bromatología, limpieza y organización en la cocina.

Con un listado de más de 40 artículos —entre ollas, fuentes, asaderas, tuppers, cuchillas, platos, delantales, batidores y otras herramientas de uso diario— que suman un total de más de 800 unidades, la Cooperadora realizó la compra de los distintos utensilios de cocina de primera calidad, muchos de ellos de uso industrial y reforzado, dada la exigencia e intensidad de trabajo a la que son sometidos.

También se sumaron elementos de cocina destinados al Hospital de Espigas para fortalecer su servicio y mejorar la atención diaria.

La entrega fue realizada en la misma cocina del Hospital, donde se pudo ver el agradecimiento de todos los trabajadores que se desempeñan en esas tareas.



El personal del servicio recibió delantales de cocina y cofias que fueron confeccionadas por trabajadoras del Costurero del Hospital con telas donadas por la Cooperadora, con el objetivo de mejorar la indumentaria y las condiciones de trabajo en dicho espacio.

El servicio de cocina funciona los 365 días del año, en dos turnos de 6 a 14 y de 14 a 22 horas, con una planta de más de 10 trabajadores y trabajadoras municipales, que siguen distintos protocolos de manipulación de alimentos, normas de bromatología, limpieza y organización en la cocina.



La cocina provee a los distintos servicios del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Hospital Provincial Especializado en Oncología “Luciano Fortabat” y Centros de Atención Primaria de la Salud de Sierra Chica y Loma Negra.



La entrega efectuada esta mañana se suma a distintos aportes que viene realizando la Cooperadora del Hospital Municipal “Héctor M. Cura” en las áreas de Cuidados Progresivos, Central de Esterilizaciones, Pediatría y Emergencias.



Participaron de la actividad la subsecretaria de Administración Medica María Emilia Castro, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud Victoria Nogal, integrantes de la Cooperadora del Hospital Municipal y del servicio de Cocina del Hospital Municipal “Héctor M. Cura”.



Desde el Municipio de Olavarría se agradece las gestiones encabezadas desde la Cooperadora y pone en valor la tarea desinteresada de cada uno de sus integrantes en pos de seguir mejorando nuestro Hospital Municipal “Doctor Héctor M. Cura”.

Aquellas personas interesadas en asociarse pueden comunicarse al teléfono de la entidad: 2284-542765. También pueden optar por realizar donaciones a través del QR, que se encuentra visible en el sector de Informes del nosocomio.