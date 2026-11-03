El próximo domingo, la 41ª edición del “Aplauso al Asador”

Este domingo 8 de noviembre el parque “Helios Eseverri” volverá a ser sede de una nueva edición del “Aplauso al Asador” en su edición número 41, que comenzará desde las 11 con el acto protocolar.



Con la participación de 40 instituciones locales, la tradicional fiesta popular de la Ciudad tendrá una gran oferta gastronómica, con el asado como protagonista y shows en vivo a lo largo de toda la jornada que pondrán en valor las tradiciones, el trabajo comunitario y el encuentro en familia.



También habrá una gran feria de artesanos, presentación de payadores, espectáculos de danzas folclóricas y música en vivo.



Se presentará la Escuela Municipal de Danza a cargo del profesor Juan José Rivas, el Ballet Folklórico Municipal, “Los Payadores” de la ciudad de San Vicente, Gustavo Corvi y los grupos “Cuarta Justa”, “Carla y Los Galza”, “Somos Folk” y a modo de cierre, “Las Chinas”.

