El banderín del Superclásico terminó en manos de un olavarriense

El Superclásico del último domingo, entre tantas historias que se desprenden del evento deportivo, tuvo como uno de los protagonistas al fotógrafo olavarriense Andrés Arouxet con uno de los elementos de la previa del gran partido, el banderín que intercambiaron los capitanes de Boca y River.



Arouxet, a través de imágenes en sus redes sociales, mostró la secuencia de como el estandarte llegó hasta sus manos, entregado por el mismísimo Nicolás Otamendi tras la formalidad inicial del intercambio.



"Gracias Ota por el banderín, vos no lo quisiste para mí es un gran recuerdo de otro clásico ganado", posteó Arouxet tras la victoria de Boca, feliz por el triunfo pero también por el valioso souvenir que se llevó de La Bombonera.



También capturó el momento en el que Nicolás Otamendi, con generosidad, le entregó el banderín y detalló cómo fue:



"Terminó el momento de la foto junto a los colegas y se me acercó Otamendi a la línea de cal y me lo dio. Busqué algún auxiliar de Boca para dárselo, por las dudas. Pero me lo quedé. Y es un recuerdo soñado", expresó.

Aclaró que "a Ota lo conozco, he laburado con él en partidos de la Selección. Es un tipazo. Es parte del folclore, qué va a hacer un hincha de River con algo de Boca, es una anécdota del clásico", agregó.

“Tener este tipo de recuerdo es muy lindo, en el último Superclásico (en La Bombonera) donde hizo gol el “changuito” Zeballos, también me regaló la camiseta Lucas Janson, asique se suma a la colección”, recordó.