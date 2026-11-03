Otro rápido festejo mundialista para "Fede" Chingotto

Nueva presentación para Argentina que va en defensa del título del mundo y en el Khalifa International Tennis & Squash Complex, sumó un nuevo triunfo y Federico Chingotto volvió a salir a la pista.

La Selección Argentina, defensora del título obtenido en 2024 en idéntico escenario, consiguió la victoria ante Países Bajos por la segunda fecha del Grupo A.

La jornada había iniciado con victorias para Agustín Tapia, que tuvo su estreno y Valentino Libaak y para Franco Stupaczuk y Maximiliano Arce Simo que ampliaron la ventaja.

El último punto de la serie ante el representativo neerlandés volvió a tener la presencia de Federico Chingotto que junto a Leo Augsburger sellaron una nueva victoria “albiceleste” por 6-3 y 6-4, completando el 3-0 en la serie.

El olavarriense y su joven compañero derrotaron a Nicolas Van Betuw y Jort Nolten en 1 hora y 4 minutos.

Por último, también fue festejo para la rama femenina que se impuso por 3 a 0 a Bélgica y también solo conoce de victorias en la cita mundialista.

Cerrando, la Fase de Grupos, el seleccionado nacional, en sus dos ramas, se medirá con Francia.