La mujer asesinada en La Madrid era de Olavarría



Horas después del crimen de Elba Ledesma en General La Madrid, se supo que la víctima era oriunda de Olavarría y residía en la vecina ciudad desde hace un tiempo.



La mujer de 53 años fue asesinada en la mañana del jueves por su pareja, Paulo Hilario Wisner (62), quien después de cometer el femicidio se suicidó.



Las precisiones del hecho fueron brindadas por la Estación de Policía Comunal a través de un parte oficial.



“En el día de la fecha (jueves), siendo las 9:25, personal policial de Estación Policía Comunal se constituyó en la quinta ubicada en camino Louge entre Avenida Uriburu y Ruta Provincia Nº 67 de la ciudad de General La Madrid, donde se estaría desarrollando un altercado” señalaron desde la dependencia de seguridad.



Indicaron luego que una vez allí, “al no oírse discusión o ruido alguno, luego de golpear las manos para ser atendidos sin respuestas; personal policial procede abrir una de las ventanas traseras que da a una habitación, viendo que sobre una cama había manchas de sangre, abren la siguiente ventana donde efectivamente ven tendido en el piso una persona sin vida. Personal policial se aboca a la preservación del lugar”.



En el lugar una médica constató el fallecimiento de Paulo Hilario Wisner, y en otra de las habitaciones se halló el cuerpo sin vida de Elba Cristina Ledesma.



Se hicieron presentes por el Ministerio Público Fiscal la Dra. María Belén Colantonio, y el auxiliar letrado Dr. Juan Antonio Malianni, y se solicitó la presencia de la Policía Científica para realizar las pericias pertinentes. Los cuerpos fueron trasladados a la vecina localidad de Laprida donde se llevarán a cabo las operaciones de autopsia.



Los restos de Elba Ledesma serán inhumados este viernes a las 14:30 en el Cementerio Loma de Paz. Era vecina del barrio Villa Floresta.





Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia familiar y/o de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas. En Olavarría, comunicate con la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad al teléfono de guardia (2284) 583337 – llamadas y mensajes las 24 horas -, o con la Comisaría de la Mujer al 480100.

