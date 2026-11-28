Olavarría tendrá este sábado una jornada con características bien veraniegas, con temperaturas elevadas y un calor que se hará sentir durante gran parte del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 32°C, mientras que la mínima será de 25°C.

Durante la mañana se espera cielo despejado, mientras que para la tarde y la noche las condiciones cambiarán levemente, con nubosidad parcial. En cuanto al viento, soplará del sector norte al noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora.

Será la segunda jornada consecutiva con temperaturas elevadas, luego de un viernes en el que el calor se hizo sentir en gran parte de la provincia de Buenos Aires y del país, en lo que aparece como uno de los primeros episodios de altas temperaturas de este inicio de temporada.



