El Tribunal de Penas del Consejo Federal confirmó una nueva suspensión para un jugador de Racing, pero a diferencia de como venía sucediendo, la pena fue mínima.

Luego de la expulsión en el partido de ida frente a Huracán de Ingeniero White, el defensor “Chaira” conoció su sanción en la jornada de este jueves y sólo se perderá un partido.

El central racinguista fue sancionado solamente con una jornada y si bien no podrá estar presente en el trascendental partido frente al “Globito” el próximo domingo en el Buglione Martinese, sí podría ser parte de un futuro cruce, el que todos quieren jugar, el del ascenso.