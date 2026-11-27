En el inicio de la tarde de este viernes se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín un nuevo encuentro del Consejo Municipal de Seguridad, el espacio de diálogo, pero también de articulación e intercambio integrado por distintos actores locales, con el objetivo de dar abordaje conjunto a la situación local en la materia tanto de seguridad como de prevención.

La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y con una amplia participación de instituciones, entidades y fuerzas de seguridad de nuestro Partido.

“Este espacio contribuye y fortalece la seguridad del Partido, hace a la prevención y al trabajo conjunto y articulado”, ponderó el jefe comunal al dar las palabras de bienvenida.

Estuvo acompañado por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar y el secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, quien posteriormente llevó adelante la presentación de un informe de gestión en el que expuso datos, cifras y acciones desplegadas en nuestro distrito “siempre pensando en fortalecer nuestro sistema integral de seguridad pública”.

Quintas puso en valor el trabajo articulado que se lleva adelante no sólo con las distintas fuerzas operativas que cumplen funciones en nuestro Partido, sino también la vinculación directa y permanente con el Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, el secretario de Protección Ciudadana explicó su informe en términos de Política Integral de Seguridad Pública, en el que ubicó como factores clave tanto la labor conjunta como los beneficios que trajo aparejado, por ejemplo, las medidas de descentralización de las fuerzas, como así también el acompañamiento sostenido en materia de infraestructura y equipamiento de las distintas unidades operativas.

Asimismo, destacó el correlato en las inversiones realizadas para fortalecer el sistema preventivo municipal, como se lo ha hecho para el robustecimiento de la red de cámaras de monitoreo, que desde el inicio de la gestión permitió incrementar el número de dispositivos en funcionamiento de 196 a 392, recuperando puntos estratégicos en la ciudad, rutas y localidades. Otro de los hitos de la actual gestión fue la puesta en funcionamiento de la Guardia Urbana, recientemente presentada oficialmente.

En ese marco, el secretario de Protección Ciudadana compartió datos estadísticos y detalló las acciones que se llevan adelante en el distrito, siempre con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo mancomunado entre el Municipio, el Poder Judicial, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las distintas instituciones que integran el Consejo.

Para culminar su exposición, Quintas invitó a las personas presentes a seguir consolidando una agenda común que permita identificar prioridades, problemáticas, como así también la asignación de recursos.

Landívar, por su parte, ponderó los avances concretos que se han registrado para poder dar cobertura a los cargos judiciales en nuestra ciudad y el Departamento Judicial de Azul, una demanda histórica que va a ser resuelta gracias a la continuidad de gestiones y planteos realizados desde la comuna, como así también de distintos sectores.

Esa situación también fue celebrada por los representantes del Ministerio Público Fiscal que participaron de la reunión, quienes detallaron que poder resolver esas vacantes permitirá impulsar el trabajo y acelerar plazos.

Cada uno de los actores presentes destacó la importancia de poder contar con este espacio de diálogo y articulación, como así también para poder evacuar inquietudes. “Esto es muy importante, se ha construido y consolidado una red, que hay que cuidarla y fortalecerla”, concluyó el intendente Wesner.

Vale destacar que se contó con la participación del director de Coordinación Municipal del Ministerio de Seguridad, Sergio Gallardo, quien viajó a nuestra ciudad para ser parte de la actividad. Estuvieron presentes, además, los doctores José Iturralde, Juan Mañero y Facundo Sánchez por el Ministerio Público Fiscal; los concejales Nicolás Bruno, Gastón Sarachu, Telma Cazot, Nicolás Zampini y Marcelino Quinteros Videla; Mario Antista y Daniel Orsatti por la Cámara Empresaria; José María Ortiz y Daniel Aycaguer por la Sociedad Rural; Lucrecia Sabbatini y Ricardo Baliña por la Cooperativa Agropecuaria; Mario Gargiulo y Pablo González por el Foro de Seguridad Rural; el Jefe de la Estación de Policía Departamental Olavarría, comisario inspector Leandro Scavuzzo, además de autoridades y referentes de la Policía Federal, SubDDI, Comando de Patrullas, Drogas Ilícitas, Comisarías Primera y Segunda y seccionales de las localidades rurales y serranas. Además, desde el Municipio también estuvieron presentes integrantes del equipo de trabajo y responsables de Protección Ciudadana, Defensa Civil y del Centro de Operaciones y Monitoreo, además de Delegados de distintas localidades.