Sábado con lluvias durante gran parte del día

Olavarría tendrá este sábado una jornada marcada por la lluvia y las bajas temperaturas. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo permanecerá mayormente gris y se esperan precipitaciones durante buena parte del día.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, con una temperatura que rondará los 8 grados. El viento soplará desde el sector este, en un contexto de tiempo inestable.

Para la tarde, el pronóstico indica la posibilidad de algunas lloviznas y un ascenso de la temperatura, que alcanzará los 14 grados, la máxima prevista para la jornada.

Hacia la noche, el viento rotará al sector sureste y la temperatura descenderá hasta los 11 grados. En ese tramo del día, de acuerdo con las previsiones del organismo nacional, las precipitaciones comenzarán a disminuir.

De esta manera, el sábado transcurrirá con condiciones típicamente otoñales, marcado por la humedad, las lluvias y un ambiente fresco en la ciudad.

