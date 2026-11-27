Más de 200 deportistas participaron del torneo homenaje que organizó el Club Álvaro Barros y estuvo reservado en modalidad Pareja e Individual.

Cristian Vera y José Carlos Marinangeli se adjudicaron el certamen en duetos, en una competencia que reunió 90 parejas representantes de toda la Provincia. El homenajeado Rubén Giannoni, junto a Gabriel Vallejos, finalizó en tercer lugar mientras que el podio lo completaron Felipe y Javier Dobler.

Por otro lado, en Individual, Alejandro Lamas ganó en Individual. Cristian Vera fue segundo y el saladillense Walter Dan fue tercero. Giannoni, fue sexto en el certamen donde no le faltaron halagos y sorpresas.