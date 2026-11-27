Este viernes quedó inaugurado el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos que funcionará en Maipú 2848. Estuvieron presentes funcionarios municipales encabezados por el intendente Maximiliano Wesner, el director de Región Sanitaria IX Ramiro Borzi y representantes de entidades intermedias, de la justicia y de la policía.

La directora del espacio será María Laura Gamberini que coordinará un equipo de profesionales de distintas disciplinas vinculadas a la salud mental.

En la presentación, el intendente Maximiliano Wesner señaló que se busca fortalecer las redes de cuidado en la Ciudad y brindó datos alarmantes sobre la salud mental a nivel local.

Precisó que de enero a septiembre se atendieron más de 33 mil consultas en salud mental y se registraron 170 intentos de suicidio.

“Vamos a fortalecer aún más nuestro sistema de salud y a potenciar la red de cuidados en salud mental, y digo potenciar porque hay una red existente con la cual veníamos y venimos trabajando”, aclaró.

Wesner apuntó que la red la integran el área de salud mental del hospital de Héctor Cura, los 27 centros de atención primaria de la salud, las organizaciones sociales como Red Puente, Vientos de Libertad, Casa Pueblo, las instituciones educativas y los clubes.

“Su creación es parte de un proceso de trabajo que se viene desarrollando y fortaleciendo porque entendemos que ninguna institución por sí sola puede dar respuesta a la complejidad de las situaciones que atraviesan las personas”, explicó el intendente.

El espacio funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.

Wesner destacó la articulación con el Ministerio de Salud provincial y se refirió a los datos estadísticos sobre salud mental en un contexto al que definió como “atroz”. Reveló que 4005 personas fueron atendidas por el sistema de salud mental en la ciudad de Olavarría en 9 meses en este 2026, del 1 de enero al 30 de septiembre, alcanzando a 33.315 consultas.

“Son datos que duelen, pero aún más duele que en esos 9 meses tuvimos 170 intentos de suicidio en Olavarría. Díganme si no los paraliza. Díganme si no se detienen a pensar que es el vecino de la vuelta, que es un familiar, que es un amigo”, planteó.

“Lo decía hace muy poquito en una nota radial, o en una conversación, somos una gestión que no vamos a dejar a nadie en el camino”, cerró Wesner.

Anteriormente se dirigió a los presentes el director de la Región Sanitaria IX Ramiro Borzi, quien señaló que la inauguración del centro representa “un hito para la salud pública local, marcará una diferencia en lo que es el tratamiento de la salud mental".

“Esto va a ser un puente con la comunidad, un lugar que va a otorgar oportunidades, para que una persona que tenga cualquier tipo de padecimiento de salud mental venga, golpee la puerta y sepa que habrá un equipo preparado para escucharlos. Que esa subjetividad que muchas veces se daña y que hace que uno piense que se encuentra solo ante el padecimiento, se rompa y que sepa que hay un otro”, resumió el funcionario.

“Y digo que esto va a pasar en un primer momento porque la idea de la comunidad es que cuando esto vaya transitando, cuando esto fluya, permitirá que la contención también se dé entre pares, porque ese es el objetivo de un trabajo en comunidad”, marcó.

También se tomó un tiempo para referirse a las estadísticas provinciales y reveló que las consultas ambulatorias subieron en estos últimos 3 años el 70% en la provincia de Buenos Aires. Añadió que las internaciones por salud mental subieron más del 100% en la provincia y que tanto los intentos de suicidio como los suicidios consumados también subieron de forma exponencial.



Cómo funcionará

El Centro Comunitario brindará atención diurna, comunitaria y ambulatoria y estará destinado principalmente a personas de entre los 16 y los 35 años que atraviesen padecimientos de salud mental o situaciones vinculadas a consumos problemáticos y también a sus familias y referentes.

Contará con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de psicología, trabajo social, medicina general, terapia ocupacional, psicología social, operadoras y operadores talleristas y docentes.

Ofrecerá acompañamiento profesional individualizado, espacios grupales para usuarios y usuarias y familiares, propuestas terapéuticas, talleres de oficios y artísticos, expresivos, actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas, acciones que promuevan hábitos de autocuidado y reducción de riesgos y daños y favorecer la revinculación social, comunitaria y familiar y actividades comunitarias y territoriales.

Funcionará en una amplia franja horaria de lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Se recibirá a personas con padecimientos de salud mental, que se encuentren transitando situaciones de consumos problemáticos, con situaciones de crisis que puedan ser abordadas de forma ambulatoria, derivadas de otros efectores de salud, de instituciones educativas, sociales, comunitarias o judiciales y personas que consulten espontáneamente, familias o referentes que requieran atención y acompañamiento.