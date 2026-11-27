La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” compitió en San Luis en el Campeonato Argentino de Primera Categoría de Caballeros y con todos sus representantes logró sortear la Fase de Grupos.
Olavarría que estuvo integrada por Juan Pablo Notararigo, Fernando Diaz, Martin Orradre, Ever Hammerschmidt, Fernando Diaz, y Thiago García, no solo cumplió el sueño de codearse con la élite del país, sino que protagonizó una actuación histórica logrando clasificar a Play-Off en Individual, Parejas y Tercetos.
En Fraga, escenario principal de la competencia nacional, Juan Pablo Notararigo fue el mejor representante local alcanzando los Cuartos de Final. En Duetos y Tercetos hubo derrotas en Octavos de Final.
Los resultados:
Individual (Juan Pablo Notararigo)
Zona A:
1º fecha
Zona A
Asociación Olavarría 12 – Asociación Suardense 11
2º fecha
Asociación Olavarría 12 – La Rioja 5
Octavos de Final
Asociación Olavarría 12 – 4 Catamarca
Cuartos de Final
Asociación Olavarría 8 – Asociación Rionegrina 12
Parejas (Fernando Diaz, Martin Orradre y Ever Hammerschmidt)
Zona A:
1º fecha
Zona A
Asociación Olavarría 12 – Asociación Suardense 1
2º fecha
Zona A
Asociación Olavarría 12 – La Rioja 9
Octavos de Final:
Asociación Olavarría 0 – Córdoba 12
Tercetos (Juan Pablo Notararigo, Fernando Diaz, Martin Orradre y Thiago García)
Zona A
1º fecha
Asociación Olavarría 11 – Asociación Suardense 12
2° fecha
Asociación Olavarría 15 – La Rioja 8
Octavos de Final
Asociación Olavarría 10 – 15 Catamarca