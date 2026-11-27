La Liga de Fútbol de Olavarría conocerá a los mejores del año en las categorías formativas con la disputa de las Finalísimas.

Se definió el programa de encuentros para las Finales Anuales de Divisiones Inferiores, partidos que se jugarán el sábado y que definirán a los campeones del año.

Los escenarios elegidos fueron el Ricardo Sánchez de El Fortín y el estadio central del Parque Guerrero.

La programación:

En el “Ricardo Sánchez”

10:00 hs.: Estudiantes vs. El Fortín (Décima)

11:15 hs.: Ferro vs. El Fortín (Séptima)

12:50 hs.: El Fortín vs. Ferro (Novena)

En el Parque Carlos Guerrero

17:30 hs.: Embajadores vs. Estudiantes (Octava)

18:55 hs.: El Fortín vs. Estudiantes (Sexta)

20:30 hs.: Estudiantes vs. Racing (Quinta)

Fuente: prensa LFO