Estudiantes no pudo con Atenas en el segundo partido de Play-Off de la competencia organizada por la Federación Bonaerense Pampeana y el clasificado al Final Four se definirá en desempate.

El “Bataraz” cayó 83 a 80 ante Atenas en el Maxigimnasio y no pudo sellar su continuidad en la competencia provincial. Federico Marin con 29 puntos fue el goleador del partido.

Erráticos e imprecisos estuvieron durante gran parte de las acciones los dirigidos por Mariano Iglesias y a pesar de un buen inicio, no lo supieron sostener y Atenas aprovechó estar siempre al acecho para terminar logrando la victoria que necesitaba para forzar el desempate.

Estudiantes jugó el peor partido de la temporada justo cuando menos lo necesitaba y lo terminó pagando caro porque ahora, con menos de 24 horas de descanso se jugará la clasificación.

Arrancó bien la noche para el “albinegro” en cuanto al control del resultado porque sacó rápidas diferencias, pero en el juego ya se notaba la poca fluidez y las dificultades en la generación de ofensivas y esas complicaciones se acentuaron en el segundo parcial donde pasó largos minutos sin convertir.

Una lluvia de triples le permitió irse al descanso largo de nuevo en ventaja, ventaja que aumentó en los primeros instantes del segundo tiempo.

Se complicó solo el “Bata”, siempre permitió que el “Griego” reaccionara y en los últimos minutos pasó al frente, controló su diferencia y se robó el festejo en el Maxigimnasio.

No alcanzó el aporte de Federico Marín que fue el gran artificie de que el “albinegro” llegara dominando el resultado, pero habrá pronta revancha ya que, el sábado desde las 21:30, Estudiantes volverá a recibir a Atenas para definir el clasificado al Final Four.

Síntesis Estudiantes – Atenas (La Plata):

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Ferreyra, E. y Vizcaíno, A.

Estudiantes (80): Rincón (16); Dilascio, S. (8), Arese (5), Rivero (8), Marin (29) -FI- Piccinelli (4), Silveyra (0), Mateo (10), Dilascio, L. (0). DT- Mariano Iglesias

Atenas (83): Borrajo (4), Pagella (20), Adriani (7), Lancieri D´Angelo (10), Barroso (17) -FI- Devece (8), Mac´Allister (4), Skliar (4), Aman (9). DT- Fernando Rivero

Parciales:20 – 09; 42 – 34; 62 – 60 y 80 – 83