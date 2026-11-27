El campo de deportes La Pedrera volvió a recibir una competencia internacional y durante una semana, Olavarría fue espectadora de tenis de gran nivel en deportistas en formación.

Juan Estévez se consagró campeón del M15 de Olavarría al derrotar en la final a su compatriota Lorenzo Gagliardo por 6-2, 4-6 y 6-2. Para el tenista de 25 de Mayo fue el tercer título de la temporada, tras sus consagraciones en los M15 de La Plata y Roldán.

Estévez cerró una extraordinaria semana sobre las canchas de polvo de ladrillo de La Pedrera que recibió tres instancias de competencia y un cuadro principal con 28 tenistas argentinos sobre los 32.

El bonaerense que llegaba como primer preclasificado del torneo, superó en su debut a Mateo Carballo, en los Octavos de Final venció a Juan Ignacio Gallego, en los Cuartos de Final al chileno Nicolás Bruna, en las Semifinales a Mateo del Pino y en la final a Gagliardo por 6-2, 4-6 y 6-2.

Además del trofeo, Estévez sumó puntos hasta alcanzar las 81 unidades en la clasificación de la Beca Galperin al Mérito, que lo ubica en el segundo puesto, por detrás de Carlos Zárate, ganador con 93 puntos.

Fuente: prensa A.A.T.