A partir del lunes comenzará a funcionar el nuevo sistema tecnológico incorporado en el marco del Proyecto Integral de Seguridad Vial, una iniciativa que se desarrolla a través de la Secretaría de Protección Ciudadana.

El equipamiento está compuesto por dispositivos de última generación que permitirán detectar distintas infracciones y conductas de riesgo en la vía pública. Entre ellas, el cruce de semáforos con luz roja, la invasión de sendas peatonales y la circulación de vehículos sin las luces encendidas.

Asimismo, los equipos cuentan con tecnología para identificar patentes y registrar la circulación vehicular, lo que permitirá ampliar las herramientas de monitoreo y control del tránsito en distintos sectores de la ciudad.

Según se informó oficialmente, los dispositivos fueron instalados en puntos estratégicos de Olavarría, principalmente sobre avenidas con importante circulación vehicular y en los accesos al casco urbano.

Por otra parte, el sistema contempla la incorporación de cinemómetros o radares para el control de velocidad. En este caso, los equipos están ubicados exclusivamente sobre la Ruta Provincial 51 y la Ruta Nacional 226.

La puesta en marcha de esta tecnología forma parte de las políticas municipales destinadas a fortalecer la seguridad vial, mejorar la detección de infracciones y promover una circulación más ordenada tanto en las calles como en los principales corredores de acceso a la ciudad.



