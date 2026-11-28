El calor se hará sentir con fuerza durante el fin de semana en Olavarría y buena parte del centro del país. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que alcanza a nuestra ciudad y a diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires.

La advertencia comprende al centro, norte y oeste bonaerense, además del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). También incluye sectores de La Pampa y Mendoza, donde se esperan condiciones similares.

De acuerdo con el organismo, las temperaturas previstas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, aunque pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo: niños y niñas, personas mayores de 65 años, embarazadas y quienes presentan enfermedades crónicas.

En Olavarría se espera un período de jornadas con temperaturas elevadas, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar complicaciones relacionadas con el calor. Entre las principales medidas se encuentran mantener una buena hidratación, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, reducir la actividad física intensa y permanecer en ambientes frescos.

Por otra parte, el pronóstico también anticipa un escenario de inestabilidad en distintas regiones del país, ya que otras siete provincias estarán bajo alerta amarilla por tormentas durante el fin de semana.

