

Este miércoles se produjo un siniestro vial que dejó a una mujer de 46 años con graves lesiones.



El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en la intersección de Brown y avenida Colón, donde una moto embistió a la femenina que circulaba a pie.



Según se informó de manera oficial, la moto 110 cc. era conducida por un hombre de 83 años que no sufrió lesiones.



Le peatona, por su parte, fue trasladada al Hospital en una ambulancia del estado con riesgo de vida con un traumatismo de cráneo. De acuerdo al último parte médico emitido en la noche del miércoles, permanece internada en terapia intensiva por una hemorragia intracraneal.



Personal de la Policía Científica realizó pericias en el lugar de la colisión.



Se iniciaron actuaciones por “lesiones culposas” con intervención de la UFI 7 a cargo del fiscal Urlézaga.