Nicolás Rosales dejó de ser el DT de Loma Negra según confirmaron en las últimas horas y se transformó en otro de los profesionales que dejó su cargo en el final de la temporada.

Rosales cerró un ciclo de cuatro temporadas en el “Celeste” donde sumó 25 victorias, 15 empates y 19 derrotas en los 59 partidos que condujo.

"Después de cuatro temporadas compartidas, queremos agradecerle a Nicolás Rosales por su trabajo, profesionalismo, compromiso y dedicación a nuestro club. Pero, por sobre todas las cosas, destacar su calidad humana, su sencillez y su don de buena gente, que hicieron que se ganara el cariño y el respeto de todos. Gracias, Nico, por estos cuatro años y por tantos momentos compartidos", indicaron desde las redes sociales de la entidad de Villa Alfredo Fortabat para confirmar la salida del joven entrenador.

La salida de Rosales se suma a las ya confirmadas de Diorio de El Fortín, Istillarte de Ferro y Velázquez de Municipales.