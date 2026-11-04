Policiales

Camión de Hinojo involucrado en un choque cerca de Carhué

El siniestro se produjo en el cruce de las rutas nacional 33 y provincial 60. Colisionó con otro vehículo de carga. ambos choferes resultaron ilesos. 

Miércoles, 04 de noviembre de 2026 a las 14:10

Por Redacción


Un siniestro vial, que involucró a dos camiones, ocurrió el martes en el cruce de las rutas nacional 33 y provincial 60, conocido como “Las 5 Hermanas”, ubicado a unos 33 kilómetros de Carhué.

Según se supo, uno de los vehículos implicados pertenece a una empresa de transporte de la localidad de Hinojo.

Si bien no se cuenta con mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se habría producido el siniestro, desde Bomberos de Guaminí se informó que ambos choferes resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron bomberos de Guaminí junto a personal de Policía Comunal y Vial de esa ciudad, además de integrantes del Hospital de Guaminí.


 

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