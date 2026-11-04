Camión de Hinojo involucrado en un choque cerca de Carhué



Un siniestro vial, que involucró a dos camiones, ocurrió el martes en el cruce de las rutas nacional 33 y provincial 60, conocido como “Las 5 Hermanas”, ubicado a unos 33 kilómetros de Carhué.



Según se supo, uno de los vehículos implicados pertenece a una empresa de transporte de la localidad de Hinojo.

Si bien no se cuenta con mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se habría producido el siniestro, desde Bomberos de Guaminí se informó que ambos choferes resultaron ilesos.



En el lugar trabajaron bomberos de Guaminí junto a personal de Policía Comunal y Vial de esa ciudad, además de integrantes del Hospital de Guaminí.



