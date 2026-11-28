Un total de 3.993.828 mujeres registran deudas en la provincia de Buenos Aires según datos de septiembre de la Central de Deudores del Banco Central, lo que supera en 7,23% a los 3.724.700 hombres endeudados. Aunque ellos en su conjunto deben un 27,1% más que ellos.

Así lo indica el estudio elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género dentro de una nueva función interactiva del Mapa de la Deuda, que destaca que en total son 7.718.528 las personas con deudas, casi 600.000 más que abril de este año, cuando se hizo la primera medición.

A nivel bonaerense, el informe señala que el monto total adeudado por las mujeres es 21,8% inferior al de los varones y asocia el tamaño de los préstamos a la desigualdad salarial y laboral. Datos del Indec correspondientes al segundo trimestre de 2026 ubican la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en 26,8%.

El estudio indica que las mujeres tienen menor presencia en la banca privada (-13,2% respecto de varones) y en créditos prendarios o automotrices (-38,2%), y mayor peso en bancos públicos (+29%), mutuales y cooperativas (+49,3%), neobancos y fintech (+18,3%) y tarjetas no bancarias (+22,3%).

