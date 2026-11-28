En medio de los trabajos para la renovación, ampliación y techado del Monumental, que lo llevará a ser el tercer estadio de fútbol con mayor capacidad del mundo, River firmó este acuerdo estratégico con Loma Negra. La firma fundada en 1962 en Olavarría será proveedora de hormigón en las obras.

El contrato firmado es hasta 2030, año en el que está previsto que finalicen las obras, y contempla la presencia de marca en espacios y canales oficiales del Club, entre ellos el Estadio Monumental, River Camp, conferencias de prensa, contenidos digitales y redes sociales. También desarrollará activaciones y experiencias destinadas a clientes y otros públicos vinculados con Loma Negra.

Además, prevé experiencias previas a los partidos y con el plantel profesional, visitas a entrenamientos, recorridos exclusivos por el Museo River, eventos corporativos en las instalaciones del Club y diferentes acciones durante los partidos del torneo local.

“La iniciativa reúne a dos instituciones argentinas centenarias, protagonistas de sus respectivas actividades y unidas por una trayectoria construida sobre la pasión, el trabajo y la búsqueda permanente de la excelencia. Loma Negra aportará su experiencia, capacidad técnica y soluciones para la construcción de un proyecto emblemático para River, sus socios e hinchas”, destacó el comunicado del club.

Sergio Faifman (CEO de Loma Negra) señaló: “Este proyecto reúne a dos instituciones centenarias, profundamente vinculadas con el país y con una historia marcada por el crecimiento, la innovación y la capacidad de construir proyectos que dejan huella”.

