Este miércoles por la mañana se llevó adelante el acto protocolar en conmemoración al 159º aniversario de Olavarría. Tuvo lugar en la plaza Coronel Álvaro Barros, encabezado por el intendente municipal Maximiliano Wesner y la presencia de cientos de personas en representación de instituciones, establecimientos educativos, funcionarios locales y público en general.



Asistieron concejales, personal del Ejército, directores, secretarios y subsecretarios municipales, la senadora provincial Evelyn Díaz, representantes del Consejo Escolar, las fuerzas policiales, Bomberos Voluntarios, directivos de las unidades penales del Partido, Camara Empresaria, Coopelectric, Unión Industrial, PIO, colectividades y Unión de Clubes.



Además, formaron parte el Jardín Nº 901, Mami, EP. Nº 8, Colegio Nuevas Lenguas, Helen Keller, Fray Mamerto Esquiú, Corim, San Antonio, Instituto Tecnológico Olavarría, Instituto Gastronómico Olavarría y jardines municipales.



“Pensar en la producción y el trabajo que son parte identitaria de nuestra ciudad. Sin lugar a dudas estos 159 años de vida tienen que ver con la historia de cada uno de ustedes y sus familiares, muchos de ellos si han quedado en algún barrio, manzana o en el corazón de alguna institución”, expresó Wesner en su discurso.



Invitó a toda la comunidad a formar parte de los festejos en el parque Helios Eseverri esta tarde, que tendrán como gran cierre el show de Los Tipitos.

