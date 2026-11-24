Gimnasia y Esgrima de la Plata y Barracas Central lograron victorias que los clasificaron a Cuartos de Final del segundo torneo del año de la Asociación del Fútbol Argentino.

El pasado sábado, fue triunfo de Barracas Central en condición de visitante ante Defensa y Justicia. Fue 1 a 0 para sellar la clasificación sin la presencia de Juan Ignacio Barbieri entre los convocados del “Gaucho”.

Más emotiva fue la clasificación de Gimnasia y Esgrima en “El Bosque”. Derrotó 4 a 2 a Newell´s en tiempo suplementario luego de igualar en 2 en los 90´.

Una de las cosas que más se hablan tras el partido que terminó con incidentes, fue la magistral asistencia de Lucas Janson para el primer gol del “Lobo”. El olavarriense se transformó en una pieza clave del equipo dirigido por Ariel Pereyra.

Janson que lejos de dar por perdida la pelota, asistió de taco en el aire, para que atrás apareciera Ignacio Fernández y marcara el 1 a 0 parcial para el delirio de la hinchada.

La asistencia del ex-Boca: