Lanzaron la convocatoria a músicos locales para la Fiesta de Olavarría

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, lanzó la convocatoria para que artistas locales formen parte del 159º aniversario de Olavarría el próximo sábado 28 de noviembre.



Como en cada aniversario, la grilla de artistas tendrá un porcentaje de bandas y músicos solistas locales, que podrán inscribirse a partir de este jueves 15 y hasta el 9 de noviembre a través de Mi Olava.



Entre los requisitos, resaltaron que los interesados no deberán haber participado años anteriores y que cuenten con más de 6 meses de formación.



Detallaron que una vez finalizada la inscripción, los organizadores darán a conocer los artistas seleccionados.

