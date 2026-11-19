Coopelectric informó que el próximo miércoles 25 de noviembre permanecerán cerradas y sin atención al público la sede administrativa ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias situada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú y las Delegaciones.



El Consejo de Administración de la cooperativa indicó que será por la adhesión al 159º aniversario de Olavarría, declarado día no laborable por el Municipio en el Decreto N° 5935/26.



No obstante, informaron que en los sectores operativos de los Servicios Eléctrico y Sanitario las guardias funcionarán con normalidad.

Vías de comunicación para efectuar reclamos durante las 24 horas:



Energía Eléctrica: Tel. 412305

Obras Sanitarias: Tel. 411222

WhatsApp (ambos servicios): 2284-230707

Mensaje de texto (ambos servicios): 15-680000

