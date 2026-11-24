Importante asamblea tendrá la Asociación de Básquet de Olavarría intentando regularizar su situación legal y obtener la Personería Jurídica.

A través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad se convocó a una Asamblea Extraordinaria en el ente regulador del básquet local con el fin de seguir trabajando para lograr la Personería Jurídica.

La Asamblea de Socios tendrá lugar el día 3 de diciembre desde las 19:00 hs. en Riobamba N° 2541 con el fin de poner en consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de normalización y elegir una comisión normalizadora de 3 socios titulares y 1 suplente, por un plazo de 6 meses ya que la institución carece de autoridades legalmente constituidas.