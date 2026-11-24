El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría consagró a Estudiantes como ganador de los Play-Off al vencer al rival de toda su vida en el mismísimo Buglione Martinese.

El “Bataraz” se impuso 3 a 0 a Racing y se adjudicó la Final de Play-Off de la competencia oficial. Diego San Julián, Franco Peralta y Joaquín Stular marcaron los goles del elenco ganador.

Inteligente partido hizo el equipo dirigido por Mauricio Peralta que se sintió cómodo dejando el dominio de la pelota al “Chaira” y supo aprovechar las situaciones que creó para golear en condición de visitante.

Había arrancado bien la visita y tuvo las primeras situaciones en los pies de Abentín primero y Stular después, pero se acomodó rápido el local y se adueñó de la pelota para empezar a controlar el juego e inquietar a Biscardi.

No fueron precisos los remates Hadad, Mujica, Galmez y Scacheri que algunos se fueron desviados y otros provocaron la reacción del guardameta “albinegro” y si fue certero el cabezazo de Diego San Julián en el área.

Una de las figuras del conjunto visitante saltó más alto que todos para impactar el centro de Vignale cuando iban 20´ y marcó la primera diferencia antes de que Mujica fuera agredido y nadie fuera sancionado en el lado contrario.

Tras el descanso largo, Racing siguió intentando con disparos desde lejos y centros al área que facilitaron el trabajo del “Bata” que con el correr de los minutos se fue sintiendo cómodo agazapado para la contra.

Y de tanto esperar, llegó la oportunidad que no desaprovechó para ampliar la diferencia. Franco Peralta, que había ingresado y avisado pocos minutos antes, definió cruzado a los 73´ tras una gran recuperación de Candia y mejor corrida del experimentado mediocampista.

Lo dejó todo en ofensiva buscando la heroica el conjunto racinguista, los defensores pasaron a jugar de centro-delanteros y siguieron lloviendo los centros porque el “Chaira” nunca supo otra forma de atacar y el “Bata” lo controló hasta que logró decretar la goleada.

A los 89´, San Julián y Errobidart jugaron un córner corto, el azuleño envió el centro al área chica y Joaquín Stular no tuvo más que empujarla al rebote que dio Arista para poner cifras definitivas y asegurar la festejada victoria de Estudiantes.

Ahora, Estudiantes jugará ante Espigas, vencedor del comienzo de la “Copa Marinangeli”, y además de la clasificación al último partido de la temporada logrará la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur, ya que Racing -el otro finalista del año- ya tiene plaza asegurada en una categoría superior, el Torneo del Interior.

Para cerrar la noche, alguna escaramuza en la platea techada derivó en la intervención de la seguridad privada para calmar los enardecidos ánimos de dirigentes, árbitros y público general.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Nicolás Rodríguez

Racing (0): Nicolás Arista; Facundo Tucker (F. Kolman), Sebastián Álvarez, Mateo Gómez Navarro, Bernardo Pérez Ramírez; Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri, Jonathan Galmez Parra (B. Bortolotti), Nadir Hadad; Pablo Mujica, Román Garabento. DT- Carlos Tavare

Estudiantes (3): Ramiro Biscardi; Enzo Leguizamón (M. Borda), Ramiro Alonso, Manuel Garrido, Elías Errobidart; Gerónimo Candia (K. Gentil), Diego San Julián, Bruno Peralta (B. Zalazar), Franco Vignale (F. Peralta); Manuel Abentín (J. Masson), Joaquín Stular. DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Tucker, Mujica (RAC); Leguizamón, Errobidart (CAE)

Expulsados: Kolman -Aux- (RAC)

Goles: 20´ PT Diego San Julián (CAE); 28´ ST Franco Peralta (CAE); 44´ ST Joaquín Stular (CAE)