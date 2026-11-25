El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que los bancos de 108 municipios adopten el horario de verano a partir del próximo lunes 30 de noviembre y hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive. Durante ese período, las entidades atenderán al público de 8 a 13, en lugar del horario habitual de 10 a 15.



El decreto establece que el personal bancario cumplirá su jornada laboral de lunes a viernes entre las 7.45 y las 15.15. La medida responde a un pedido de la Asociación Bancaria para implementar el esquema durante los meses de mayor temperatura.



La disposición busca facilitar el funcionamiento de la actividad financiera y evitar las horas de mayor calor para quienes concurren a las entidades.

