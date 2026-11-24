A 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges y con la intención de homenajear a uno de los escritores más universales de la literatura argentina, Coopelectric invita a la comunidad a participar de la Charla “Jorge Luis Borges, sueños y laberintos” que será dictada por la Dra. María Teresa Sanséau.



La actividad tendrá lugar este jueves 26 a las 19:30 horas en el Salón Auditórium de Coopelectric (Belgrano Nº 2850), con entrada libre y gratuita.



La producción narrativa de Borges comenzó en 1933-34. Sus extraños y lúcidos relatos conquistaron fama internacional. El escritor busca socavar la existencia concreta, los conceptos fundamentales en que se basa la seguridad del propio vivir: el universo, la personalidad y el tiempo.



Para Jorge Luis Borges el punto clave en la poesía es la emoción estética. Esta visión creará las condiciones para erigir un arte donde lo racional y lo absurdo no se distinguen, donde el ser y la nada se tocan.



En esta charla, María Teresa Sanséau pondrá el acento sobre el propio escritor, sobre sus irreductibles intuiciones.



Al mismo tiempo, recorrerá las principales temáticas de su obra y concluirá la disertación con el análisis de un cuento.



Sobre María Teresa Sanséau

Es Profesora y Licenciada en Letras. Universidad del Salvador, Buenos Aires. Doctora en Letras. Trabajo de tesis sobre Alfabetización Académica. Desempeñó los cargos de Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCPBA, Profesora Titular Ordinaria de las cátedras “Taller de Producción de Textos” y “Lingüística y Análisis del Discurso”. Investigadora, categoría III, grupo de investigación ECCO (Estudios en Comunicación en Olavarría). Jefa de Área, docente e investigadora en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 22 “Dr. Adolfo Alsina”, Olavarría, Pcia. de Bs. As. Ha participado en numerosos Congresos y Jornadas y sus ponencias han sido publicadas en actas y en revistas científicas.

