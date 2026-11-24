Nadadores y nadadoras de Ferro y Estudiantes completaron destacadas actuaciones en diferentes competencias en el Parque Olímpico de Parque Roca y en el Club Remo de Azul.

En el Campeonato Nacional de Cadetes 2026 organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos se destacó la actuación de Gael Rodríguez, quien consiguió el tercer puesto en los 50 metros pecho, además de finalizar quinto en los 50 metros libre. Rodríguez también corrió en los 100 metros libres, 50 metros mariposa y 50 metros espalda.

Agustín Latorre tuvo una buena participación en las pruebas de espalda, con un quinto puesto en los 50 metros, sexto en los 100 metros y noveno en los 200 metros.

Por último, Delfina Baier, representante de Ferro en Cadetes de primer año, compitió en cinco pruebas y logró como mejor resultado el décimo puesto en los 100 metros espalda. También corrió en 50 y 100 metros mariposa y 50 y 200 espalda.

Por otro lado, cuatro nadadores de Estudiantes compitieron en el Club Remo de Azul en lo que fue la última fecha de la Liga Regional de Natación.

El nadador “Bataraz” Santiago Martínez Brun obtuvo el cuarto puesto en 50 metros mariposa, quedó en quinto puesto en 50 metros libre y en 50 metros pecho y resultó décimo en los 50 metros espalda. Con estos resultados se consagró campeón de la categoría Infantil de la Li.Re.Nat.

Lautaro Clark participó en la categoría Menor y obtuvo un décimo puesto en 50 metros libre y un noveno puesto en 50 metros espalda. En la misma categoría, Teo Torres quedó en el puesto doce en 50 metros libre y en 50 metros espalda. También en la categoría Menor participó Martina Barone quien resultó séptima en 50 metros libre y novena en 50 metros espalda.

Fuente: prensa CAE // prensa FCFCS