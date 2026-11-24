El pasado fin de semana, Gimnasia y Esgrima completó su temporada en el Torneo Proyección organizado por la Asociación del Fútbol Argentino y el último gol del año fue el estreno goleador en la categoría para Justo Jáuregui.

El olavarriense volvió a sumar minutos en la Reserva AFA y logró convertir su primer gol en la categoría en lo que fue el 4 a 0 del “Lobo” ante Atlético Tucumán en Estancia Chica.

Jáuregui definió de taco a los 40 minutos del complemento tras una jugada de López García, firmando su primer gol en Reserva.

El gol del olavarriense: