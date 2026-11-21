La Comisión Directiva de El Fortín decidió la no continuidad de Miguel Diorio al mando de los equipos de Primera División y Sub21.

Tras una temporada con resultados dispares, la dirigencia “Fortinera” comenzará a evaluar los pasos a seguir para definir a su sucesor.

Miguel Diorio dejó de ser el entrenador de los planteles superiores del Club Social y Deportivo El Fortín tras 50 partidos donde registró 27 victorias y 13 derrotas, además de 10 empates.

Las derrotas en instancias de Play-Off del certamen regional y la prematura eliminación en el torneo local “Juan Domingo Marinangeli” fueron parte de la definición que tomó la dirigencia para no renovar el vínculo que finalizaba en diciembre del año en curso y ahora se aboca en buscar un reemplazante.